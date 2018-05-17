За день машины сбили двоих детей в Тольятти С наступлением теплой погоды дети стали больше времени проводить на улицах. К сожалению, увеличилось и число ДТП с их участием, которые происходят в жилых зонах домов. Сразу два таких инцидента были зафиксированы накануне в Тольятти. Первый случай произошел около дома №1 …