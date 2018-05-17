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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

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Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

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Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

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Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

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Полина Гагарина решила поработать учителем

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В США уволили учителя, который читал детям сказку про принцев-геев

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Новости блогов: педагог из Самары получил почетное звание «Заслуженный учитель РФ»

Блогер Игорь Ермоленко сообщил, что педагог из Самары получил почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". "Его удостоилась Елена Владимировна Ионова из медико-технического лицея. Красивый ценный знак и удостоверение за подписью Путина прилагаются. Всего за 20 лет высшее учительское звание было 
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5 июня 2014, 10:50
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