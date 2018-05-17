В Самарской области учитель пришел в школу пьяным и ударил пятиклассника. Инцидент произошел в одном из сельских учебных заведений Исаклинского района. По данному факту была проведена прокурорская проверка. По информации надзорного ведомства, школьный физрук в течение прошлого 2017 года появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Причем, руководству школы, согласно сообщению областной прокуратуры, об этом было известно.
«Однако администрацией образовательного учреждения соответствующих выводов не было сделано, профилактическая работа с преподавателем не проводилась. В результате в марте 2018 года учитель находился на территории школы в состоянии опьянения в присутствии детей. Кроме того, в апреле 2018 года преподаватель применил в отношении ученика 5 класса насилие, ударив его в область груди», - сообщает прокуратура Самарской области.
Директор школы об этом случае в комиссию по делам несовершеннолетних не сообщил, нарушив федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Руководителю сделан выговор.
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