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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
5 марта 2018, 04:31
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

В 2018 году на ремонт дорог местного значения в Самаре выделят 701 миллион рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

Средства планируется распределить между несколькими районами областной столицы. Больше всего получит Промышленный район – 41,39 миллиона рублей. 36,42 миллиона рублей 
12 февраля 2018, 09:20
На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность 

7 февраля 2018, 10:22
В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.

"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь 
7 февраля 2018, 08:14
Ямочный ремонт дорог в Самаре стартует в середине февраля

Ямочный ремонт дорог в Самаре стартует в середине февраля

С середины февраля в Самаре стартует аварийно-ямочный ремонт дорог. Выбоины а асфальтовом покрытии будут заделываться с помощью горячей литой смеси. В первую очередь планируется привести в порядок улицу Чернореченскую от Киевской до Клинической и другие участки. Об этом сообщает 
6 февраля 2018, 07:03
В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Глинское Режевского района. По словам очевидцев, все случилось перед Новым годом.

В предверии праздника учительница местной школы раздавала детям поченые грамоты за успехи в учебе. После этого педагог заявила, 
1 февраля 2018, 09:17
Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но 

29 января 2018, 05:05
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей

На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей

На завершение реконструкции площади Славы необходимо еще 43 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на установку оборудования для каскадных и сухих фонтанов, сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, дорожную плитку и озеленение. Сейчас ищут подрядчика, контракт планируют заключить в январе, исполнен он должен 

14 декабря 2017, 10:15
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