В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Октябрьского района.
«К счастью, техническая экспертиза показала, что школа не нуждается в реконструкции, достаточно провести капитальный ремонт здания», - сообщила Елена Лапушкина.
По ее словам работы стартуют после согласования проектной документации. Они должны быть завершены к 1 сентября 2019 года, указано на сайте мэрии Самары.
Напомним, ученики 46-й школы временно занимаются в других учебных учреждениях.
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