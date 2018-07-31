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Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек
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30 июля 2018, 11:27
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В Тольятти произошла автобойня с тремя машинами: пострадал ребенок
В понедельник, 30 июля, в Тольятти произошла авария с «перевертышем». Иномарка «Киа Рио» ехала по бульвару Ленина со стороны улицы Ленинградской по направлению к Баныкина. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП 163 Самара», при выезде на перекресток неравнозначных …
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30 июля 2018, 11:13
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В Жигулевске мотоциклист без прав врезался в УАЗ: пострадали двое
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30 июля 2018, 01:39
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В Самарской психиатрической больнице установят новое оборудование в душевых
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30 июля 2018, 11:59