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В Самаре автобусы пустили в объезд из-за провала на Алма-Атинской
По информации городского департамента транспорта Самары меняется схема движения автобусов из-за дорожных работ на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Напомним, что 1 августа на дорожном полотне образовался огромный провал, а в четверг утром выяснилось, что причина — в технологическом сбое …
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2 августа 2018, 11:56
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В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной
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31 июля 2018, 09:13
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Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек
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30 июля 2018, 11:27
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В Тольятти произошла автобойня с тремя машинами: пострадал ребенок
В понедельник, 30 июля, в Тольятти произошла авария с «перевертышем». Иномарка «Киа Рио» ехала по бульвару Ленина со стороны улицы Ленинградской по направлению к Баныкина. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП 163 Самара», при выезде на перекресток неравнозначных …
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30 июля 2018, 11:13