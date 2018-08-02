12
12
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888b.                      888     888                     
 d88P  Y88b  888   Y88b                     888     888                     
 888    888  888    888                     888     888                     
 888         888   d88P  88888888  888d888  888     888   .d8888b   .d88b.  
 888  88888  8888888P"      d88P   888P"    888     888  d88P"     d88P"88b 
 888    888  888 T88b      d88P    888      888     888  888       888  888 
 Y88b  d88P  888  T88b    d88P     888      Y88b. .d88P  Y88b.     Y88b 888 
  "Y8888P88  888   T88b  88888888  888       "Y88888P"    "Y8888P   "Y88888 
                                                                        888 
                                                                   Y8b d88P 
                                                                    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Самаре автобусы пустили в объезд из-за провала на Алма-Атинской

В Самаре автобусы пустили в объезд из-за провала на Алма-Атинской

По информации городского департамента транспорта Самары меняется схема движения автобусов из-за дорожных работ на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Напомним, что 1 августа на дорожном полотне образовался огромный провал, а в четверг утром выяснилось, что причина — в технологическом сбое 
2 августа 2018, 11:56
В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной

В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней девушки. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 15 мая примерно в 08:00 в одной из квартир дома по улице Физкультурной 21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного 
31 июля 2018, 09:13
Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

В Самаре проданы все билеты на матч первого тура российской премьер-лиги. Напомним, что игра пройдет уже завтра, 31 июля, на стадионе «Самара Арена». Самарские «Крылья Советов» будут принимать московский ЦСКА. Билеты начали продавать в пятницу, 27 июля.

Ожидается, что 
30 июля 2018, 11:27
В Тольятти произошла автобойня с тремя машинами: пострадал ребенок

В Тольятти произошла автобойня с тремя машинами: пострадал ребенок

В понедельник, 30 июля, в Тольятти произошла авария с «перевертышем». Иномарка «Киа Рио» ехала по бульвару Ленина со стороны улицы Ленинградской по направлению к Баныкина. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП 163 Самара», при выезде на перекресток неравнозначных 
30 июля 2018, 11:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх