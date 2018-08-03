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Мошенница оформила на не подозревающих об этом самарцев кредиты на 7 млн рублей
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2 августа 2018, 03:03
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В Самаре автобусы пустили в объезд из-за провала на Алма-Атинской
По информации городского департамента транспорта Самары меняется схема движения автобусов из-за дорожных работ на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Напомним, что 1 августа на дорожном полотне образовался огромный провал, а в четверг утром выяснилось, что причина — в технологическом сбое …
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2 августа 2018, 11:56
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Фото и видео: на Алма-Атинской в Самаре появился огромный провал на дороге
В Самаре открылись «ворота в ад» или в другое измерение: на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской возник гигантский провал на дороге. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», дыра в асфальтовом покрытии располагается на улице Алма-Атинской, неподалеку от …
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2 августа 2018, 08:42
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В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной
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31 июля 2018, 09:13