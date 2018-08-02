В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней девушки. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 15 мая примерно в 08:00 в одной из квартир дома по улице Физкультурной 21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного … По версии следствия, 15 мая примерно в 08:00 в одной из квартир дома по улице Физкультурной 21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного