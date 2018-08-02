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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Фото и видео: на Алма-Атинской в Самаре появился огромный провал на дороге

В Самаре открылись «ворота в ад» или в другое измерение: на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской возник гигантский провал на дороге. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», дыра в асфальтовом покрытии располагается на улице Алма-Атинской, неподалеку от 
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В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной

В Самаре молодую мать будут судить за смерть 10-месячного малыша в ванной

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней девушки. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 15 мая примерно в 08:00 в одной из квартир дома по улице Физкультурной 21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного 
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Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

Все билеты на матч «Крылья Советов» - ЦСКА проданы: на игру придут 38 тысяч человек

В Самаре проданы все билеты на матч первого тура российской премьер-лиги. Напомним, что игра пройдет уже завтра, 31 июля, на стадионе «Самара Арена». Самарские «Крылья Советов» будут принимать московский ЦСКА. Билеты начали продавать в пятницу, 27 июля.

Ожидается, что 
30 июля 2018, 11:27
В Тольятти произошла автобойня с тремя машинами: пострадал ребенок

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В понедельник, 30 июля, в Тольятти произошла авария с «перевертышем». Иномарка «Киа Рио» ехала по бульвару Ленина со стороны улицы Ленинградской по направлению к Баныкина. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП 163 Самара», при выезде на перекресток неравнозначных 
30 июля 2018, 11:13
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