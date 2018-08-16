Самолеты могут снижаться над Самарой до 550 метров при заходе на посадку После того, как в аэропорту «Курумоч» заработала вторая взлетно-посадочная полоса, самолеты при заходе на посадку могут снижаться до 550 метров над Самарой. По словам пресс-секретаря ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» Николая Ивашова, дальнейшее снижение до точки входа …