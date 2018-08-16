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В Самарской области повысили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

В Самарской области повысили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

Правительство Самарской области в среду решило повысить региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его используют для расчета субсидий малоимущим гражданам на оплату ЖКХ. Увеличение связано с ростом тарифов с 1 июля. 
 
С 1 июля этого года тарифы на ЖКХ повысились на 
16 августа 2018, 12:47
Самолеты могут снижаться над Самарой до 550 метров при заходе на посадку

Самолеты могут снижаться над Самарой до 550 метров при заходе на посадку

После того, как в аэропорту «Курумоч» заработала вторая взлетно-посадочная полоса, самолеты при заходе на посадку могут снижаться до 550 метров над Самарой. По словам пресс-секретаря ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» Николая Ивашова, дальнейшее снижение до точки входа 
14 августа 2018, 05:02
В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков

В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков

В Самарской области нашли 11–летнего мальчика, который пропал еще 11 августа. В полицию обратилась 34-летняя сестра пропавшего, которая рассказала, что ее брат накануне вечером ушёл из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Полицейские опросили родственников и друзей 
14 августа 2018, 12:01
В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов

В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов

Прокуратура Центрального района Автограда провела проверку и узнала, почему в Тольятти появляется смог. 
 
По результатам проверки на трех предприятиях нашли нарушения, в отношении них возбудили около десяти административных дел. По данным надзорного ведомства, заводы превышают нормы выбросов в атмосферный воздух. В 
13 августа 2018, 02:35
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