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В Самарской области повысили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ
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16 августа 2018, 12:47
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Самолеты могут снижаться над Самарой до 550 метров при заходе на посадку
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14 августа 2018, 05:02
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В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков
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14 августа 2018, 12:01
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В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов
Прокуратура Центрального района Автограда провела проверку и узнала, почему в Тольятти появляется смог.
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13 августа 2018, 02:35