Сбил и смылся: водителя-беглеца, наехавшего на 10-летнюю девочку, ищут в Чапаевске



Примерно в 19:15 неустановленный водитель, предположительно женщина на белом Nissan Qashqai в новом кузове, … Полиция разыскивает в Самарской области водителя, который в воскресенье, 5 августа, сбил ребенка в проселке Нагорный в Чапаевске. После наезда автомобилист скрылся с места происшествия.Примерно в 19:15 неустановленный водитель, предположительно женщина на белом Nissan Qashqai в новом кузове,