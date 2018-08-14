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В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов
Прокуратура Центрального района Автограда провела проверку и узнала, почему в Тольятти появляется смог.
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13 августа 2018, 02:35
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В Самарской области семью принудительно выселили из аварийного жилья
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13 августа 2018, 11:53
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Сбил и смылся: водителя-беглеца, наехавшего на 10-летнюю девочку, ищут в Чапаевске
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7 августа 2018, 09:48
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Изнуряющая жара прекратится в Самарской области к середине недели
Погода в Самарской области изменится только к середине новой рабочей недели: синоптики прогнозируют небольшой спад жары, температуры станут более комфортными.
В понедельник, 6 августа - переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 …
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6 августа 2018, 09:59