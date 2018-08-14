В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков В Самарской области нашли 11–летнего мальчика, который пропал еще 11 августа. В полицию обратилась 34-летняя сестра пропавшего, которая рассказала, что ее брат накануне вечером ушёл из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Полицейские опросили родственников и друзей …