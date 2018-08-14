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В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков
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14 августа 2018, 12:01
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В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов
Прокуратура Центрального района Автограда провела проверку и узнала, почему в Тольятти появляется смог.
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13 августа 2018, 02:35
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В Самарской области семью принудительно выселили из аварийного жилья
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13 августа 2018, 11:53
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Сбил и смылся: водителя-беглеца, наехавшего на 10-летнюю девочку, ищут в Чапаевске
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7 августа 2018, 09:48