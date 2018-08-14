6
10
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   888888888   888       888    888                 888b    888                
 888   Y88b  888         888       888    888                 8888b   888                
 888    888  888         888       888    888                 88888b  888                
 888   d88P  8888888b.   88888b.   8888888888  888  888  888  888Y88b 888  88888b.d88b.  
 8888888P"        "Y88b  888 "88b  888    888  888  888  888  888 Y88b888  888 "888 "88b 
 888                888  888  888  888    888  888  888  888  888  Y88888  888  888  888 
 888         Y88b  d88P  888 d88P  888    888  Y88b 888 d88P  888   Y8888  888  888  888 
 888          "Y8888P"   88888P"   888    888   "Y8888888P"   888    Y888  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков

В Самарской области 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома, нашли на стоянке рыбаков

В Самарской области нашли 11–летнего мальчика, который пропал еще 11 августа. В полицию обратилась 34-летняя сестра пропавшего, которая рассказала, что ее брат накануне вечером ушёл из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Полицейские опросили родственников и друзей 
14 августа 2018, 12:01
В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов

В Тольятти смог и неприятный запах появляются из-за выбросов заводов

Прокуратура Центрального района Автограда провела проверку и узнала, почему в Тольятти появляется смог. 
 
По результатам проверки на трех предприятиях нашли нарушения, в отношении них возбудили около десяти административных дел. По данным надзорного ведомства, заводы превышают нормы выбросов в атмосферный воздух. В 
13 августа 2018, 02:35
В Самарской области семью принудительно выселили из аварийного жилья

В Самарской области семью принудительно выселили из аварийного жилья

В Самарской области семью пришлось принудительно переселить в благоустроенное жилье. Мать и сын проживали по договору социального найма в квартире в селе Воскресенка в доме, который был признан аварийным. Люди не хотели менять место жительства, и в дело пришлось вмешаться 
13 августа 2018, 11:53
Сбил и смылся: водителя-беглеца, наехавшего на 10-летнюю девочку, ищут в Чапаевске

Сбил и смылся: водителя-беглеца, наехавшего на 10-летнюю девочку, ищут в Чапаевске

Полиция разыскивает в Самарской области водителя, который в воскресенье, 5 августа, сбил ребенка в проселке Нагорный в Чапаевске. После наезда автомобилист скрылся с места происшествия.

Примерно в 19:15 неустановленный водитель, предположительно женщина на белом Nissan Qashqai в новом кузове, 
7 августа 2018, 09:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх