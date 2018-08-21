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"Что удивило и порадовало: 
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В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В понедельник, 20 августа, пожарные выезжали в Кировский район областной столицы. На улице Товарной горел склад с лакокрасочными материалами. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:34, на место отправились 58 сотрудников оперативного ведомства и 17 единиц техники.
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В Самарской области повысили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

Правительство Самарской области в среду решило повысить региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его используют для расчета субсидий малоимущим гражданам на оплату ЖКХ. Увеличение связано с ростом тарифов с 1 июля. 
 
С 1 июля этого года тарифы на ЖКХ повысились на 
16 августа 2018, 12:47
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