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В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии
Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.
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