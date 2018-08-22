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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Самаре объявлен конкурс на должность главы Ленинского района

В Самаре объявлен конкурс на должность главы Ленинского района

Совет депутатов Ленинского района областной столицы назначил конкурс на вакантную должность главы администрации. Документы будут приниматься от возможных кандидатов на этот пост со среды, 22 августа, до 11 сентября. Итоги конкурса подведут на следующий день.

Напомним, что прежний глава 
22 августа 2018, 08:44
45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

В отдел полиции в Жигулевске обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3000 рублей. 
 
По словам пострадавшей, она живет со своим отпрыском и 45-летний мужчина сильно пьет. Силовики задержали злоумышленника. Он не стал отрицать свою вину 
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В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.

"Что удивило и порадовало: 
20 августа 2018, 05:44
В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В понедельник, 20 августа, пожарные выезжали в Кировский район областной столицы. На улице Товарной горел склад с лакокрасочными материалами. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:34, на место отправились 58 сотрудников оперативного ведомства и 17 единиц техники.
20 августа 2018, 01:53
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