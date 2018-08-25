В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией На фасаде дома №369 по улице Ново-Садовой появится граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.



Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него …