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«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе
В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 …
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18 августа 2018, 01:30
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Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря
Коллекция самарских футбольных граффити пополнилась ещё одним изображением. На этот раз художники украсили дом на улице Ташкентской, передает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
«Симпатичного футболиста и его группу поддержки нарисовали на здании по адресу Ташкентская, 240», — …
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11 августа 2018, 03:12
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В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией
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14 июля 2018, 02:16
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00