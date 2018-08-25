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«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
 
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 
18 августа 2018, 01:30
Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря

Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря

Коллекция самарских футбольных граффити пополнилась ещё одним изображением. На этот раз художники украсили дом на улице Ташкентской, передает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
 
«Симпатичного футболиста и его группу поддержки нарисовали на здании по адресу Ташкентская, 240», — 
11 августа 2018, 03:12
В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

На фасаде дома №369 по улице Ново-Садовой появится граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
 
Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него 

14 июля 2018, 02:16
Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
"Он презентовал им памятные медали, созданные специально к 
11 июля 2018, 09:00
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