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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу

В День города, 9 сентября, в Самаре состоится городской турнир по скейтбордингу. Он стартует в 14:00 в Струковском саду. Участники будут состязаться на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани, jam session, в игре «Game of SKATE» и получать 
6 сентября 2018, 09:19
Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Аналитики изучили  посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с  31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира. 
 
Самым посещаемым матчем в этом туре стала  игра между питерским «Зенитом» и 
3 сентября 2018, 09:40
«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно

Болельщики «Анжи» смогут побывать на матче с «Крыльями Советов» бесплатно. Напомним, что игра состоится уже завтра, 1 сентября на стадионе «Самара Арена» в 15:00 по местному времени. 

Получить билеты фанаты  «Анжи»  смогут  за два часа до начала матча у  
31 августа 2018, 09:57
Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, самарские  «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля. 
 
Напомним, что слухи о том, что уругвайский футболист станет  выступать в сине-бело-зеленых цветах курсировали с прошлой недели. Агустин Рохель подписал с самарским клубом 
30 августа 2018, 04:35
Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость 

29 августа 2018, 10:50
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому от должности освобождаются 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Больше всего генералов президент освободил от должности в МВД — в документе упоминаются имена 8 силовиков. 
28 августа 2018, 08:19
«Кто круче?» «Самара-Арена» вступила в виртуальную битву со стадионом «Спартака»

«Кто круче?» «Самара-Арена» вступила в виртуальную битву со стадионом «Спартака»

В паблике «Чемпионат | Championat.com» соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование на звание лучшего стадиона России

Отдать свой голос можно и за наш прекрасный стадион «Самара арена».
 
«Битва стадионов продолжается, - пишут админ группы. - На очереди третья пара 
25 августа 2018, 05:18
Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и 

24 августа 2018, 11:29
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
 
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 
18 августа 2018, 01:30
Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря

Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря

Коллекция самарских футбольных граффити пополнилась ещё одним изображением. На этот раз художники украсили дом на улице Ташкентской, передает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
 
«Симпатичного футболиста и его группу поддержки нарисовали на здании по адресу Ташкентская, 240», — 
11 августа 2018, 03:12
В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

На фасаде дома №369 по улице Ново-Садовой появится граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
 
Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него 

14 июля 2018, 02:16
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