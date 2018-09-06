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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
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6 сентября 2018, 10:04
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Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
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6 сентября 2018, 09:47
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В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу
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6 сентября 2018, 09:19
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Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ
Аналитики изучили посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с 31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира.
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3 сентября 2018, 09:40
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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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Болельщики «Анжи» посетят матч с «Крыльями Советов» бесплатно
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31 августа 2018, 09:57
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК
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28 августа 2018, 08:19
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«Кто круче?» «Самара-Арена» вступила в виртуальную битву со стадионом «Спартака»
В паблике «Чемпионат | Championat.com» соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование на звание лучшего стадиона России
Отдать свой голос можно и за наш прекрасный стадион «Самара арена».
«Битва стадионов продолжается, - пишут админ группы. - На очереди третья пара …
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25 августа 2018, 05:18
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Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и …
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24 августа 2018, 11:29
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе
В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 …
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18 августа 2018, 01:30
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Таффарел на память: В Самаре на Ташкентской «увековечили» легендарного бразильского вратаря
Коллекция самарских футбольных граффити пополнилась ещё одним изображением. На этот раз художники украсили дом на улице Ташкентской, передает 63.ru со ссылкой на местных жителей.
«Симпатичного футболиста и его группу поддержки нарисовали на здании по адресу Ташкентская, 240», — …
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11 августа 2018, 03:12
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В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией
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14 июля 2018, 02:16