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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО

Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил 
27 августа 2018, 01:41
Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и 

24 августа 2018, 11:29
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили. 
 
Регистрация кандидатов на пост губернатора Самарской области в общей сложности заняла полчаса. Среди представивших в свою поддержку подписи 
30 июля 2018, 05:26
Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня.
Гринь приехал в 63-й регион из Кировской области в начале 2015 года вслед за генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым, 

4 июня 2018, 10:07
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
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