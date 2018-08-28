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Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО
Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил …
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27 августа 2018, 01:41
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Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и …
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24 августа 2018, 11:29
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
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30 июля 2018, 05:26
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Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области
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4 июня 2018, 10:07
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Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области
В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, …
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4 мая 2018, 10:08