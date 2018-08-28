Названы наиболее вероятные кандидаты на пост полпреда в ПФО … Стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на вакантное место в полпредстве Приволжского федерального округа. Напомним, прежний полпред в ПФО Михаил Бабич стал новым послом России в Белоруссии. Он получил статус спецпредставителя президента, которым ранее обладали только Виктор Черномырдин и Михаил