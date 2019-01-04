Тест: хорошо ли вы помните фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"? Каждый год, 31 декабря на телеэкраны выходит культовый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Его просмотр стал таким же праздничным атрибутом, как салат Оливье, мандарины и елка. Казалось бы, за 43 года существования этой кинокартины ее пора …