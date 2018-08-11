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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией

На фасаде дома №369 по улице Ново-Садовой появится граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
 
Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него 

14 июля 2018, 02:16
Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
"Он презентовал им памятные медали, созданные специально к 
11 июля 2018, 09:00
Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»

Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»

Вчера, 7 июля, после окончания матча Россия - Хорватия глава 63-го региона Дмитрий Азаров выразил свое мнение об игре сборной и ЧМ-2018.
 
По словам врио губернатора, «команда отдала все силы, она сделала на поле все, что могла и не 
8 июля 2018, 03:13
Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Сегодня Самара не спала. Все смотрели матч Россия-Хорватия. Смотрели трансляции в ресторанах, на улицах, на Дне, на набережной, в парках, дома или просто на телефоне... Почти 20 тысяч фанатов собрались на площади Куйбышева. 

Страсти на площади кипели не шуточные. 
8 июля 2018, 10:02
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