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В назидание потомкам: В Самаре увековечат победу сборной России над Испанией
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14 июля 2018, 02:16
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00
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Азаров: «Никто ребят не упрекнет! Команда сделала все, что могла и не могла»
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8 июля 2018, 03:13
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Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева
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8 июля 2018, 10:02