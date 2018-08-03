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Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА
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1 августа 2018, 04:18
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Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА
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31 июля 2018, 02:19
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«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ
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31 июля 2018, 09:53
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Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и …
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30 июля 2018, 01:43
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Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай
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26 июня 2018, 08:35
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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей
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26 июня 2018, 07:55
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Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»
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25 июня 2018, 08:47
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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
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25 июня 2018, 10:46
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Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения
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13 июня 2018, 11:06
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков
Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
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9 октября 2017, 10:36
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На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге
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13 сентября 2017, 02:05