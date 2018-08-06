|
Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
|
3 августа 2018, 11:58
|
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег
В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и …
|
3 августа 2018, 11:09
|
В выходные самарцев ждет жара до +33
|
26 июля 2018, 04:40
|
Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
|
24 июля 2018, 10:14
|
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
|
19 июля 2018, 11:59
|
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
|
18 июля 2018, 10:23
|
Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения
|
13 июня 2018, 11:06
|
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
|
24 мая 2018, 11:58
|
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
|
6 марта 2018, 05:26
|
И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу
Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …
|
29 октября 2017, 07:46
|
Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков
Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
|
9 октября 2017, 10:36