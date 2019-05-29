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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру
В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры …
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21 мая 2019, 12:12
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К среде в Самарской области потеплеет
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20 мая 2019, 08:49
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Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо
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17 мая 2019, 09:34
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной
В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
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15 апреля 2019, 02:36
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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом
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30 октября 2018, 02:35
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В последние дни лета в Самаре будет до +30
До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная …
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29 августа 2018, 09:12
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До среды в Самаре будет тепло и сухо
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27 августа 2018, 10:52
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег
В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и …
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3 августа 2018, 11:09
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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