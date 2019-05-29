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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры 
21 мая 2019, 12:12
К среде в Самарской области потеплеет

К среде в Самарской области потеплеет

К середине новой рабочей недели в Самарской области потеплеет, в дневные часы воздух будет нагреваться до 19-21 градусов тепла. В понедельник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 
20 мая 2019, 08:49
Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

В четверг, 16 мая, в поселке Шиферный в Октябрьске прошел град. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как с неба падали льдинки размером перепелиное яйцо. 

- Все мои огурцы с дынями побил, наверно, - переживает местная жительница. 

Напомним, что накануне 
17 мая 2019, 09:34
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
 
«К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. 
15 апреля 2019, 02:36
Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
В последние дни лета в Самаре будет до +30

В последние дни лета в Самаре будет до +30

До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная 
29 августа 2018, 09:12
До среды в Самаре будет тепло и сухо

До среды в Самаре будет тепло и сухо

В последние дни лета-2018 обещают комфортную погоду: по сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше обычной для этого времени года. До среды, 29 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, в дневные 
27 августа 2018, 10:52
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и 
3 августа 2018, 11:09
В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
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