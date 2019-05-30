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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник, 27 мая, жители Самарской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Несмотря на ясную погоду ранним утром, позже, по прогнозам синоптиков, поднимется сильный ветер, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - гроза. Будет дуть юго-западный ветер со 
27 мая 2019, 08:26
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры 
21 мая 2019, 12:12
К среде в Самарской области потеплеет

К среде в Самарской области потеплеет

К середине новой рабочей недели в Самарской области потеплеет, в дневные часы воздух будет нагреваться до 19-21 градусов тепла. В понедельник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 
20 мая 2019, 08:49
В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В четверг, 16 мая, 12 бригад выполняют необходимые работы по водоотведению дождевых стоков во всех районах Самары. Об этом сообщает МП г.о. Самара «Инженерные системы». Во второй половине четверга в большинстве районов столицы 63-го региона прошел ливень — местами прогремели 
16 мая 2019, 06:42
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

Во вторник, 14 мая, в связи с обильным ливнем в Самаре уровень воды в нескольких местах прохождения трамваев превысил 10 см от уровня рельс. Согласно правилам безопасности, было приостановлено движение трамваев в районе улиц Стара-Загора/Димитрова, Ново-Садовая/Ново-Вокзальная, а также в районе 
14 мая 2019, 07:49
«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
 
«К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. 
15 апреля 2019, 02:36
Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
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