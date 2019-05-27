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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня

В четверг, 16 мая, 12 бригад выполняют необходимые работы по водоотведению дождевых стоков во всех районах Самары. Об этом сообщает МП г.о. Самара «Инженерные системы». Во второй половине четверга в большинстве районов столицы 63-го региона прошел ливень — местами прогремели 
16 мая 2019, 06:42
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

Погода в Самарской области снова не радует - в среду, 15 мая, вечером в большинстве районов обещают дождь, грозу, возможен град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного 
15 мая 2019, 04:43
В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев

Во вторник, 14 мая, в связи с обильным ливнем в Самаре уровень воды в нескольких местах прохождения трамваев превысил 10 см от уровня рельс. Согласно правилам безопасности, было приостановлено движение трамваев в районе улиц Стара-Загора/Димитрова, Ново-Садовая/Ново-Вокзальная, а также в районе 
14 мая 2019, 07:49
Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью 
13 мая 2019, 04:37
В Самаре апрельские дожди побили рекорд 40-летней давности

В Самаре апрельские дожди побили рекорд 40-летней давности

В воскресенье, 7 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. В частности, в Самаре был побит рекорд 1978 года. Сорок лет назад в столице 63-го региона выпало 13 мм осадков, а накануне 
8 апреля 2019, 09:08
Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Вечером во вторник, 2 апреля, погода в Самарской области резко ухудшится: после 19:00 ожидаются порывы ветра, дождь и мокрый снег. По данным Приволжского УГМС, такая погода «задержится» до вечера среды. С вечера вторника в регионе пройдут осадки в виде дождя 
2 апреля 2019, 02:05
Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег

Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег

Во вторник вечером в Самарской области, по прогнозам синоптиков, резко испортится погода. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 26 марта до 07:00 27 марта в регионе пройдет дождь, местами выпадет снег. Будет дуть южный ветер, временами его порывы будут достигать 
26 марта 2019, 04:47
Экстренное предупреждение: в Самарской области обещают дождь, туман и порывистый ветер

Экстренное предупреждение: в Самарской области обещают дождь, туман и порывистый ветер

В Самарской области передают экстренное предупреждение — ожидается сильный ветер. По данным синоптиков Приволжского УГМС, с 19:00 25 марта и до раннего утра вторника, 26 марта, в регионе облачно, в большинстве районов мокрый снег и дождь, местами туман. Будет дуть 
25 марта 2019, 05:24
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