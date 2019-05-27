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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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В Самаре 12 бригад устраняют последствия ливня
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16 мая 2019, 06:42
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает
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15 мая 2019, 04:43
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя
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15 мая 2019, 01:54
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В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев
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14 мая 2019, 07:49
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Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью …
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13 мая 2019, 04:37
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В Самаре апрельские дожди побили рекорд 40-летней давности
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8 апреля 2019, 09:08
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Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге
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2 апреля 2019, 02:05
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Во вторник вечером в Самарской области обещают сильный ветер и мокрый снег
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26 марта 2019, 04:47
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Экстренное предупреждение: в Самарской области обещают дождь, туман и порывистый ветер
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25 марта 2019, 05:24
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