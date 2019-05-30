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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. 
30 мая 2019, 04:34
В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
30 мая 2019, 10:44
В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный, который находится в исправительной колонии №13, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, 24 апреля этот человек через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и 
29 мая 2019, 03:23
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани рассказал, что выловил в субботу, 25 мая, в акватории Волги под городом пораженную непонятными язвами щуку. Кошмарные наросты располагались по длине всей рыбы. Подобный улов попался мужчине впервые, но, по слухам, другие рыболовы время от времени выуживали 
28 мая 2019, 11:06
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
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