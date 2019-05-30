В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника … В Самарской области осужденный, который находится в исправительной колонии №13, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, 24 апреля этот человек через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и