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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника
Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. …
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30 мая 2019, 04:34
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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»
В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.
Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, …
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30 мая 2019, 10:44
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В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника
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29 мая 2019, 03:23
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами
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28 мая 2019, 11:06
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью
В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
Карп был выловлен на бойл с …
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26 мая 2019, 04:36
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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