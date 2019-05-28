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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Необычный «пожар» случился сегодня, 26 мая, в Сызрани. Несколько пожарных расчетов выезжали в Юго-Западный район города после сообщения о «возгорании» в доме №7 на проспекте Королева. Жильцы сообщили о запахе дыма в подъезде.
 
Приехав на место, МЧС-овцы выяснили, что 
26 мая 2019, 04:16
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В воскресенье, 28 апреля, в самарском парке Металлургов рыбак поймал толстолобика весом около 15-20 килограммов. Рыбалка в местном озере давно стала привычным зрелищем, но на этот раз самарцу по-настоящему повезло — его уловом стала рыба-гигант. По словам рыбака, он поймал 
29 апреля 2019, 08:10
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
Щуку размером с веник поймали в Сызрани

Щуку размером с веник поймали в Сызрани

Сызранские рыбаки готовятся к завершению зимнего сезона ловли. По их словам, в последнее время, им все чаще стали попадаться поистине крупные рыбины. Например, мужчина по имени Максим добыл щуку, которая по своим размерам оказалась сопоставима с хозяйственным веником. Хотя специалисты 
28 марта 2019, 10:19
Гигантскую щуку-монстра застрелили в Сызрани в районе совхоза «Комсомолец»

Гигантскую щуку-монстра застрелили в Сызрани в районе совхоза «Комсомолец»

Сызранец Павел Шпилев поймал гигантскую щуку, передает «КТВ-ЛУЧ». Рыбина весом более 10 килограммов была поймана в ночь на субботу на Волге в районе совхоза «Комсомолец».
 
Павел - подводный охотник, ныряет на задержке дыхания. В очередной раз нырнул и увидел 
11 ноября 2018, 06:01
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
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