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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью
В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
Карп был выловлен на бойл с …
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26 мая 2019, 04:36
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Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды
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26 мая 2019, 04:16
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика
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29 апреля 2019, 08:10
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Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области
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23 апреля 2019, 03:28
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Щуку размером с веник поймали в Сызрани
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28 марта 2019, 10:19
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Гигантскую щуку-монстра застрелили в Сызрани в районе совхоза «Комсомолец»
Сызранец Павел Шпилев поймал гигантскую щуку, передает «КТВ-ЛУЧ». Рыбина весом более 10 килограммов была поймана в ночь на субботу на Волге в районе совхоза «Комсомолец».
Павел - подводный охотник, ныряет на задержке дыхания. В очередной раз нырнул и увидел …
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11 ноября 2018, 06:01
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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