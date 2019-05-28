Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.



Карп был выловлен на бойл с … В паблике «Рыбалка в Сызрани»фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.Карп был выловлен на бойл с