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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске
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28 мая 2019, 03:16
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В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы
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28 мая 2019, 02:28
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами
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28 мая 2019, 11:06
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью
В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
Карп был выловлен на бойл с …
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26 мая 2019, 04:36
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым
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14 мая 2019, 03:12
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В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
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13 мая 2019, 05:05
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Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей
Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.
Приставы направились …
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7 мая 2019, 10:21
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В блогах: Толпа «зевак» парализовала работу высотной парковки в ТЦ «Гудок»
В паблике «Новости Самары» соцсети «ВК» рассказали, что толпа «зевак» парализовала работу высотной парковки в ТЦ «Гудок». Десятки горожан слетелись «поселфиться» на фоне автомобиля, рухнувшего в ночь на воскресенье с высоты 4-го этажа. Машину накрыли белым полотном, а на …
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2 апреля 2019, 02:24
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В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина
О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации …
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16 февраля 2019, 04:32
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Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018
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19 июня 2018, 01:55
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти
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4 июня 2018, 10:49
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