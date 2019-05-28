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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

«Выглядит так же круто, как и я без одежды»: Сергей Шнуров оценил солнечную электростанцию в Новокуйбышевске

Мастер эпатажа, рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками новостью об открытии солнечной электростанции в Новокуйбышевске. «Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы ...не так. Под Самарой вон построили поле солнечных батарей 
28 мая 2019, 03:16
В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

Во вторник, 28 мая, в Новокуйбышевске случилось ЧП. У дома № 38 по проспекту Победы примерно в 11:00 обвалилась кирпичная стена. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в управляющей компании ООО «Новоградсервис», произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у первого 
28 мая 2019, 02:28
Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани рассказал, что выловил в субботу, 25 мая, в акватории Волги под городом пораженную непонятными язвами щуку. Кошмарные наросты располагались по длине всей рыбы. Подобный улов попался мужчине впервые, но, по слухам, другие рыболовы время от времени выуживали 
28 мая 2019, 11:06
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

Самарские «Крылья Советов» полностью погасили свой долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. 

- Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет, — цитирует слова Андрея Тихонова news.sportbox.ru. Напомним, что ранее экс-наставник волжан обратился в палату по разрешению 
14 мая 2019, 03:12
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти  в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц 
13 мая 2019, 05:05
Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.

Приставы направились 

7 мая 2019, 10:21
В блогах: Толпа «зевак» парализовала работу высотной парковки в ТЦ «Гудок»

В блогах: Толпа «зевак» парализовала работу высотной парковки в ТЦ «Гудок»

В паблике «Новости Самары» соцсети «ВК» рассказали, что толпа «зевак» парализовала работу высотной парковки в ТЦ «Гудок». Десятки горожан слетелись «поселфиться» на фоне автомобиля, рухнувшего в ночь на воскресенье с высоты 4-го этажа. Машину накрыли белым полотном, а на 
2 апреля 2019, 02:24
В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
 
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации 
16 февраля 2019, 04:32
Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

На самарской набережной заметили необычный автомобиль. Его владелец решил необычным образом поприветствовать гостей чемпионата мира по футболу. Он разукрасил свою машину из аэрозольного баллончика надписями: «Самара в игре», «FIFA 2018» и «Wellcome to Russia».

«Смотрите, как водитель украсил свое 
19 июня 2018, 01:55
«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

В ночь на 4 июня пожар произошел в Тольятти. Примерно в 3:14 на улице Тополиной загорелся автомобиль «Лада Калина».  Специалистов экстренных служб вызвали очевидцы.

На тушение возгорания отправились девять пожарных и две автоцистерны. С огнем удалось справиться за 7 
4 июня 2018, 10:49
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