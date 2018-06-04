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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре

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Тушить было нечего: Пассажирский автобус сгорел на трассе Самара-Волгоград

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«Хорошо, что все живы, и никто не 
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

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В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.

Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед 
13 апреля 2018, 07:14
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