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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Открыть океанариум планируют в Самарской области
В Тольятти гордума утвердила Генеральный план развития города до 2038 года. Работу по его подготовке выполнило самарское областное унитарное предприятие "ТеррНИИгражданпроект", известное, как генеральный проектировщик стадиона "Самара Арена". Генплан предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, развитие Особой Экономической Зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская …
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29 мая 2018, 08:00
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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Тушить было нечего: Пассажирский автобус сгорел на трассе Самара-Волгоград
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26 мая 2018, 02:00
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Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области
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3 мая 2018, 03:07
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14