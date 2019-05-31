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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую
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29 мая 2019, 04:22
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе
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20 мая 2019, 05:31
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Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной
Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали …
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13 мая 2019, 03:00
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В Самаре неадекватные пешеходы избили водителя (есть видео)
По предварительным данным, ЧП произошло на днях в Самаре в ночное время. Ролик, заснятый очевидцем события, выложили вчера вечером в паблике «Самара городок». Самарцы активно комментируют его.
Граждане просят областной главк полиции обратить внимание на видео для наказания …
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4 мая 2019, 01:52
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В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей
В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное …
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18 октября 2018, 06:43
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В Самаре перекроют три дороги
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21 сентября 2018, 01:33
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В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода
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20 сентября 2018, 05:50
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В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
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11 сентября 2018, 06:06
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева
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9 августа 2018, 12:38
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