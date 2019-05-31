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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В среду, 29 мая, в Куйбышевском районе Самары ненадолго перекрыли улицу Калининградскую. На месте событий находились машины полиции, «скорой помощи», фургон спецсвязи. По словам местных жителей, улицу оцепили, а любопытствующим объясняли, что проходят учения или «снимают кино».
 
29 мая 2019, 04:22
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области полицейские ищут автомобилиста, который сбил женщину в Богатовском районе. В воскресенье, 19 мая, около десяти часов вечера возле поселка Центральный неизвестный водитель ехал по трассе «Кинель — Богатое - Борское» со стороны села Богатое в направлении областной 
20 мая 2019, 05:31
Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали 
13 мая 2019, 03:00
В Самаре неадекватные пешеходы избили водителя (есть видео)

В Самаре неадекватные пешеходы избили водителя (есть видео)

По предварительным данным, ЧП произошло на днях в Самаре в ночное время. Ролик, заснятый очевидцем события, выложили вчера вечером в паблике «Самара городок». Самарцы активно комментируют его.
 
Граждане просят областной главк полиции обратить внимание на видео для наказания 
4 мая 2019, 01:52
В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей

В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей

В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное 
18 октября 2018, 06:43
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Оживленная культурная жизнь продолжается в Самаре на улице Куйбышева. Напомним, что в выходые Куйбышева становится пешеходной и на ней происходят различные активности. Эксперимент с новым самарским «Арбатом» продлится до 2 сентября.

В ближайшую субботу, 11 августа, горожан ждет насыщенная 
9 августа 2018, 12:38
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