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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.

«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно 

7 сентября 2018, 01:34
Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Оживленная культурная жизнь продолжается в Самаре на улице Куйбышева. Напомним, что в выходые Куйбышева становится пешеходной и на ней происходят различные активности. Эксперимент с новым самарским «Арбатом» продлится до 2 сентября.

В ближайшую субботу, 11 августа, горожан ждет насыщенная 
9 августа 2018, 12:38
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Новый один арт-объект появился в центре Самары

Новый один арт-объект появился в центре Самары

На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской поставили раскрашенное вручную пианино. Художники Арт Абстрактов и Денис Тачез расписали его из аэрозольных баллонов в солнечные, яркие цвета — оранжевый, красный, желтый, белый, цвет морской волны. Корпус украшают скрипичные ключи и летающие книги.
 
20 июля 2018, 07:09
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

До конца лета в выходные дни улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной. С 21 июля по 2 сентября на участке от улицы Венцека до Красноармейской в выходные дни изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать каждый уик-энд с 00:00 субботу 
19 июля 2018, 09:08
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