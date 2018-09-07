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Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.
«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно …
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7 сентября 2018, 01:34
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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
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7 сентября 2018, 12:42
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева
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9 августа 2018, 12:38
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Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов
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27 июля 2018, 02:02
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Новый один арт-объект появился в центре Самары
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20 июля 2018, 07:09
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С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
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19 июля 2018, 09:08