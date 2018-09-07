Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов



В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый … В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый