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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

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Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
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В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий 

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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть 
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
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Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

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Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

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Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

В Самаре в четверг, 21 июня, стартовал проект «Модерн в облаках». На 18 зданиями - памятниками самарского модерна запустят 18 четырехметровых шаров. На каждом шаре будут графическое изображение, название и год постройки здания. Рядом с архитектурным памятником установят информационные стенды. 
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