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Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре
Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.
Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На …
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18 июля 2018, 03:31
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
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5 июля 2018, 06:05
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной
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2 июля 2018, 01:23
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре
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21 июня 2018, 11:39