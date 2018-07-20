В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас горячую воду возвращают в дома, которые обслуживает Безымянская ТЭЦ, Центральная отопительная котельная и Самарская ТЭЦ.
При этом, отмечается, что обитателям некоторых домов придется потерпеть коммунальные неудобства до того момента, пока не закончатся восстановительные работы. В зону ограничений попадают улицы Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Ташкентская и проспект Карла Маркса. Ремонт продлится до 31 июля.
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