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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
В блогах: немного поворчу. Ибо накипает

В блогах: немного поворчу. Ибо накипает

Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В 
17 августа 2018, 08:18
Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду

Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду

Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети 

7 августа 2018, 01:11
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