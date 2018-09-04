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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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В блогах: немного поворчу. Ибо накипает
Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В …
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17 августа 2018, 08:18
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Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду
Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети …
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7 августа 2018, 01:11