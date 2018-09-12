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«Тольяттихимбанк» вернулся к работе
«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи с постановлением о проведении обыска.
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12 сентября 2018, 10:08
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей
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12 сентября 2018, 05:16
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад
Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но …
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12 сентября 2018, 08:54
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В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
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11 сентября 2018, 01:49