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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи  с постановлением о проведении обыска.
 
- Мероприятия проводились в рамках уголовных дел, связанных с корпоративным конфликтом между ТольяттиАзотом и Уралхимом. 
12 сентября 2018, 10:08
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре директора ООО подозревают в неуплате налогов на 19 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2016 года мужчина не заплатил налог на прибыль на сумму 19 млн рублей, заключив фиктивные договора поставки с 
12 сентября 2018, 05:16
В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре перед судом предстанет водитель гидроцикла, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По  версии следствия, вечером 22 июля мужчина ехал по протоке рек Волга-Воложка напротив 8 Просеки вместе с 
12 сентября 2018, 10:44
В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

Рано утром в среду, 12 сентября, вспыхнул пожар в частном доме № 11 по улице Молдавской в Сызрани. В 5:44 на место происшествия выехали 20  пожарных. К их приезду деревянная постройка уже  горела открытым пламенем, огнем было охвачено 50 квадратных 
12 сентября 2018, 09:21
В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад

В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад

Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но 
12 сентября 2018, 08:54
В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Автограде помощь медиков понадобилась трехлетней девочке, которую укусило животное. Примерно в час дня в субботу, 8 сентября, врачей вызвали на улицу Революционную в районе ТЦ «Русь на Волге». Оказалось, что малышку укусила лошадь-пони. Врачи скорой помощи осмотрели девочку, приняли 
11 сентября 2018, 01:49
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