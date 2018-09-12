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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре перед судом предстанет водитель гидроцикла, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По  версии следствия, вечером 22 июля мужчина ехал по протоке рек Волга-Воложка напротив 8 Просеки вместе с 
12 сентября 2018, 10:44
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Во вторник поздно вечером, в 22:29, произошел крупный пожар в жилом доме № 113 на 5 Просеке в Самаре. Вспыхнул пентхаус на последнем, 19-м этаже высотки.
 
- Страшное зрелище... вышла закрыть окно на балконе и опешила от увиденного, - написала 
12 сентября 2018, 09:52
В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад

В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад

Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но 
12 сентября 2018, 08:54
В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Автограде помощь медиков понадобилась трехлетней девочке, которую укусило животное. Примерно в час дня в субботу, 8 сентября, врачей вызвали на улицу Революционную в районе ТЦ «Русь на Волге». Оказалось, что малышку укусила лошадь-пони. Врачи скорой помощи осмотрели девочку, приняли 
11 сентября 2018, 01:49
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти

60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти

Вчера, 7 сентября, поздно вечером в Тольятти вспыхнул крупный пожар. На улице Вокзальной в Автозаводском районе загорелось производственное здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелось производственное здание. Пламя охватило территорию площадью в 300 квадратных метров. На тушение выезжало 
8 сентября 2018, 04:45
Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех 
8 сентября 2018, 02:56
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
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