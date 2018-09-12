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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В районе базы «Ивушка» спасатели нашли мужчину, пропавшего 3 дня назад
Во вторник, 11 сентября, оперативному дежурному сообщили, что в Красноглинском районе на полуострове Серный, в районе базы отдыха «Ивушка» предположительно утонул мужчина. По словам собеседника сотрудника оперативной службы, мужчина пропал еще в субботу, 8 сентября. Родственники искали его самостоятельно, но …
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12 сентября 2018, 08:54
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В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
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11 сентября 2018, 01:49
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти
Вчера, 7 сентября, поздно вечером в Тольятти вспыхнул крупный пожар. На улице Вокзальной в Автозаводском районе загорелось производственное здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Загорелось производственное здание. Пламя охватило территорию площадью в 300 квадратных метров. На тушение выезжало …
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8 сентября 2018, 04:45
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Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео
Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех …
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8 сентября 2018, 02:56
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53