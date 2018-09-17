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Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин
В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке …
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17 сентября 2018, 07:57
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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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В блогах: бакланы и кто-то еще
Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.
«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются …
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13 сентября 2018, 08:26
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В блогах: "Пит-стоп" в Бресте
Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице …
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11 сентября 2018, 10:00
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке
Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.
«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего …
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22 августа 2018, 10:38
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
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3 июля 2018, 02:08