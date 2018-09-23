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Материалы по теме:

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический 
23 сентября 2018, 10:15
В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В понедельник, 24 сентября на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В Самарской области развелись 7918 пар

В Самарской области развелись 7918 пар

За первые 7 месяцев этого года в нашем регионе вступили в брак 10 238  пар. По информации Самарастата, это меньше, чем в прошлом году на 1968 новых союзов. Судя по статистике, количество самарцев, мечтающих о собственной семье и брачных узах 
23 сентября 2018, 09:15
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных 

18 сентября 2018, 10:46
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который должен соединить исторический центр города с Куйбышевским районом. Сейчас идет подготовка к 10 этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего таких этапов запланировано 11.

Не так давно стало известно, что на 
6 августа 2018, 11:25
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