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Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»
Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический …
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23 сентября 2018, 10:15
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В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»
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23 сентября 2018, 09:58
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В Самарской области развелись 7918 пар
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23 сентября 2018, 09:15
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Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
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21 сентября 2018, 01:39
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Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных …
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18 сентября 2018, 10:46
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом
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6 августа 2018, 11:25