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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А,  115А, 115В и 117/91А. Из них 
27 сентября 2018, 04:46
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области. Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В среду, 26 сентября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:40 19-летний водитель ехал на своем ВАЗ 21053 по улице Транзитной в сторону Аэропортовского шоссе. На гибкой сцепке неопытный автомобилист, который получил права только год назад, 
27 сентября 2018, 12:22
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
В Самаре пройдет самый добрый урок

В Самаре пройдет самый добрый урок

25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.

Участниками «Доброго урока» 

25 сентября 2018, 08:44
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах

В Самарской области полицейские нашли женщину, которая оставила своего годовалого мальчика на озерах. Сейчас он находится в больнице. В пятницу, 21 сентября, житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым малышом. Мужчина рассказал, что обнаружил необычную находку на Алексеевских 
24 сентября 2018, 09:56
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