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В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова
Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А, 115А, 115В и 117/91А. Из них …
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27 сентября 2018, 04:46
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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста
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27 сентября 2018, 12:22
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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Самаре пройдет самый добрый урок
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25 сентября 2018, 08:44
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Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске
В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.
Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. …
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24 сентября 2018, 06:05
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«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах
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24 сентября 2018, 09:56