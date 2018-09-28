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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В трех скверах Самары появятся туалеты

В трех скверах Самары появятся туалеты

В областной столице установят общественные туалеты в трех местах отдыха. В скверах имени Мичурина и «Солнечная поляна» появятся биотуалеты, а в парке около ДК «Октябрь» - модульный туалет, приспособленный для маломобильных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, 
28 сентября 2018, 01:15
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых 
28 сентября 2018, 12:05
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
В Самаре пройдет самый добрый урок

В Самаре пройдет самый добрый урок

25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.

Участниками «Доброго урока» 

25 сентября 2018, 08:44
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
Сколько учителей не хватает в Самарской области

Сколько учителей не хватает в Самарской области

Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. 
4 августа 2018, 05:01
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области

Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?

Выпускники 

3 июля 2018, 04:36
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

19 июня 2018, 06:04
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