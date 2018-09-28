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В трех скверах Самары появятся туалеты
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28 сентября 2018, 01:15
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88
Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых …
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28 сентября 2018, 12:05
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Самаре пройдет самый добрый урок
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25 сентября 2018, 08:44
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Сколько учителей не хватает в Самарской области
Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. …
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4 августа 2018, 05:01
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Стали известны первые результаты ЕГЭ в Самарской области
Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?
Выпускники …
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3 июля 2018, 04:36
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04