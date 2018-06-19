Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, как например, Октябрьский, где новостройки растут, как грибы. По статистике, каждый год численность школьников в Самаре увеличивается более чем на четыре тысячи человек. А в городе всего 159 общеобразовательных учреждений, в которых учатся почти 115 с половиной тысяч детей. Результат - часто встречается ситуация, когда браться и сестры, растущие в одной семье, вынуждены ходить в разные школы.
Галина Козловская, зампредседателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы:
- Надо, чтобы мы это право осуществляли по первой волне. Потому что когда они идут во вторую волну, им мест ведь уже не хватает.
Разработан план по строительству новых школ, но на это требуются годы. Чтобы ускорить процесс депутаты предлагают учесть опыт других городов и приводят в пример Санкт -Петербург.
Алексей Дегтев, председатель думы г. о. Самара:
- Первая волна: детей, закрепленных по микрорайону делят на две части. Это дети, у которых брат-сестра учатся, это близнецы, двойняшки, тройняшки и т.д. и федеральные льготники. Затем в течение 15 дней объявляется первая волна из тех, кто зарегистрирован по микрорайону. Во второй волне также на свободные места.
Геннадий Котельников, председатель комитета по образованию и науке самарской губернской думы:
- Дети из одной семьи, я абсолютно в этом уверен, должны учиться в одной школе. будет гораздо легче родителям. Я думаю, что в ближайшее время мы постараемся. Этот вопрос будет решаться во благо граждан нашего региона, нашего города Самара.
Соответствующие требования пропишут в законе об образовании уже этой осенью, когда документ будет комплексно корректироваться.
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