Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников школ, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в пресс-центре регионального правительства заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Какие предметы сдают лучше всего?
Выпускники Самарской области в этом году сдали единый госэкзамен в среднем лучше, чем обычно. Первые результаты опубликовал Рособрнадзор, подсчитаны баллы по половине предметов: русскому языку, базовой математике, химии, истории, обществознанию и информатике. Уже можно говорить о том, что число тех, кому не удалось преодолеть минимальный барьер для получения аттестата, при сдаче математики базового уровня по сравнению с предыдущем годом уменьшилось на 4%. Если по профильной математике раньше в среднем набирали от 25 до 42 баллов, то теперь эти показатели колеблются от 41 до 60. Растут результаты и по другим основным предметам.
«Это говорит о том, что те содержательные и организационные вещи, которые мы предпринимаем с физикой и математикой, которые важны с точки зрения инженерного образования и экономики Самарской области, дают свои результаты. И мы сделали важный шаг, мы начали учить математике, а не готовить детей к сдаче ЕГЭ. Это две принципиально разные задачи. Наши дети знают математику, а не задания, к которым их натаскивают», - заявила руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности Светлана Бакулина.
Благодаря широкомасштабному внедрению технологий сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, впервые самарским школам удалось существенно сократить сроки проверки экзаменационных работ.
«Не допущено к экзамену было 116 человек, по количеству это больше, чем в прошлом году, но в процентном соотношении это такая же величина. Потому что количество выпускников возросло, спасибо демографической ситуации. Более 13 тысяч выпускающихся, что больше 2017 года почти на целую тысячу», - сообщила Светлана Бакулина.
100-балльников уже сейчас более 100 человек. Традиционно лучшие результаты - по русскому языку, максимальное число баллов набрали 63 выпускника. Порадовали сдающие химию: если в прошлом году 100-бальников в этой дисциплине было всего двое, то сейчас 12 человек. Все результаты экзаменов учащиеся узнают на портале ЕГЭ в личном кабинете.
|
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
|
19 июня 2018, 06:04
|
Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре
В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре …
|
4 июня 2018, 04:04
|
ЕГЭ 2018 в Самаре: сколько стоит подготовка с репетитором
|
15 мая 2018, 09:01
|
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
|
27 апреля 2018, 12:03
|
20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре
В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео …
|
2 апреля 2018, 02:35
|
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
|
15 ноября 2017, 05:10
|
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
|
5 июля 2017, 07:00