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ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников
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5 июля 2017, 03:19
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Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары
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5 июля 2017, 09:27
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Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена
Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
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3 июля 2017, 11:13
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Каждого шестого самарского выпускника признали успешным
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29 июня 2017, 10:54
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Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль
В Адыгее уволили чиновницу районного управления образования, дочь которой, по утверждению одной из учениц, несправедливо получила медаль за особые успехи. Напомним детали этой истории.
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27 июня 2017, 03:05
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Самарские лагеря признали опасными для детей
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1 июня 2017, 11:47
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На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ
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28 марта 2017, 03:09
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В России водителей хотят лишать прав после 3 нарушений
Лишение водительских прав за три нарушения. В скором времени в России может начать действовать новый закон, ужесточающий ответственность автомобилистов за систематическое несоблюдение правил дорожного движения. Его уже одобрил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. По примеру зарубежных стран, предлагается …
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7 октября 2016, 07:21
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Самарский Госфинконтроль выявил нарушения при строительстве птицефабрики
На три миллиона рублей оштрафовано в Самаре общество с ограниченной ответственностью «Европейские биологические технологии» за нарушение условий предоставления государственной субсидии. ОАО получило из бюджета 151 миллион рублей в качестве возмещения затрат на строительство инфраструктурного объекта птицеводческого комплекса. Как следует из …
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7 сентября 2016, 12:50