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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая. 

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе 
14 мая 2019, 10:05
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до 

16 мая 2018, 01:29
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

В Самарской губернии завершились основные дни приема экзаменов в рамках аттестации выпускников общеобразовательных школ по программе ЕГЭ. В 2017 году в 63-м регионе ЕГЭ сдавало 13 984 человека.

Максимальные 100 баллов по учебным предметам в 2017 году набрали 128 участников. Это 

5 июля 2017, 03:19
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