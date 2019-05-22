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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
Волжский проспект от Студенческого переулка …
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20 мая 2019, 03:25
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки
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14 мая 2019, 10:05
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
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21 мая 2018, 01:35
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
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5 июля 2017, 07:00
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ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников
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5 июля 2017, 03:19
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