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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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Тольяттинца, который резал женщин, будут судить
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в …
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27 мая 2019, 01:01
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На нескольких улицах Самары отключат горячую воду
На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского …
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25 мая 2019, 08:43
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В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии
Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название …
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6 мая 2019, 08:38
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В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе
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23 апреля 2019, 05:04
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Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
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5 апреля 2019, 01:39
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В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов
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29 марта 2019, 03:30
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Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства
Региональный Роспотребнадзор обеспокоен качеством питьевой воды в Самарской области. В ведомство поступает много жалоб от жителей Волжского, Красноармейского и Ставропольского районов, особенно из села Подстёпки, от населения Чапаевска, Новокуйбышевска, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. И в большинстве своем претензии к …
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26 марта 2019, 08:48
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«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца
В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.
В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность …
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6 декабря 2018, 10:25
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