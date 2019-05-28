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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в 
27 мая 2019, 01:01
На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского 
25 мая 2019, 08:43
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название 
6 мая 2019, 08:38
В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили канализационный коллектор диаметром 600 мм в поселке Мехзавод. Он принимал все сточные воды и давно отработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Как отметили в «РКС-Самара», по правилам, его должны были заменить еще на рубеже веков, но этого 
23 апреля 2019, 05:04
Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
 
«Направил запрос Генпрокурору о привлечении к ответственности самарских чиновников, по халатности которых на воздух выброшено 580 млн рублей», -
5 апреля 2019, 01:39
В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

Прокуратура Самарской области в 2018 году выявила 118 нарушений закона по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас без расселения остаются 700 домов, в которых проживают 1974 человека. Такие данные озвучил на своей пресс-конференции в пятницу, 29 марта, начальник 
29 марта 2019, 03:30
Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства

Опасная вода: за 2018 год выявили 302 нарушения санитарного законодательства

Региональный Роспотребнадзор обеспокоен качеством питьевой воды в Самарской области. В ведомство поступает много жалоб от жителей Волжского, Красноармейского и Ставропольского районов, особенно из села Подстёпки, от населения Чапаевска, Новокуйбышевска, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. И в большинстве своем претензии к 
26 марта 2019, 08:48
«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.

В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность 
6 декабря 2018, 10:25
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