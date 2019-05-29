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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В Самарской области сельчанку преследовал лось

В Самарской области сельчанку преследовал лось

На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела 
29 мая 2019, 11:35
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим

Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим

Сотрудниками полиции Сызрани установлен и задержан местный житель, подозреваемый в открытом хищении товара из торгового центра города.
 
В отдел полиции «Сызранское» поступило сообщение от управляющей одного из сетевых магазинов одежды, расположенном в ТЦ по проспекту 50 лет Октября. Бизнес-леди 

25 мая 2019, 03:03
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Комичная ситуация случилась на днях в Тольятти. Местный житель заявил в полицию о пропаже автомобиля. ВАЗ-21065 был припаркован на неохраняемой стоянке и внезапно исчез. Ущерб автовладелец оценил в 50 тысяч рублей. Оперативный дежурный отправил ориентировку подразделениям полиции и Росгвардии.
1 мая 2019, 01:39
В Тольятти неизвестные похитили 5,5 млн рублей из офиса «Миндаля»

В Тольятти неизвестные похитили 5,5 млн рублей из офиса «Миндаля»

В Тольятти обокрали центральный офис торговой сети "Миндаль" на улице Громовой, пишут сегодня региональные СМИ. Компания считается аффилированной депутату губдумы Владимиру Дуцеву. По предварительной информации, хищение было совершено в ночь с 18 на 19 апреля. Неизвестные злоумышленники отжали решетки и 
24 апреля 2019, 08:00
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