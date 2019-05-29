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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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В Самарской области сельчанку преследовал лось
На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела …
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29 мая 2019, 11:35
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
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28 мая 2019, 10:13
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим
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25 мая 2019, 03:03
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
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16 мая 2019, 03:10
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Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги
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1 мая 2019, 01:39
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В Тольятти неизвестные похитили 5,5 млн рублей из офиса «Миндаля»
В Тольятти обокрали центральный офис торговой сети "Миндаль" на улице Громовой, пишут сегодня региональные СМИ. Компания считается аффилированной депутату губдумы Владимиру Дуцеву. По предварительной информации, хищение было совершено в ночь с 18 на 19 апреля. Неизвестные злоумышленники отжали решетки и …
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24 апреля 2019, 08:00
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