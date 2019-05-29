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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

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В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

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24 мая 2019, 12:26
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