В Самаре больше всего за подготовку к ЕГЭ просят репетиторы по географии. В среднем их услуги обходятся родителям школьников в 500 рублей за час, выяснили специалисты сервиса объявлений «Юла». Второе место по стоимости заняли обществознание и химия - по 430 рублей за час. На третьем оказались иностранные языки и физика. Средняя цена этих уроков - 410 рублей. Из предметов наиболее доступными в Самаре стали биология, информатика и русский язык. За них запрашивают от 300 до 350 рублей. Услуги репетитора по математике стоят 380 рублей, по истории - 400. В целом в Самаре за одно занятие берут 390 рублей.
1. География - 500 руб./час;
2. Обществознание, химия - 430 руб./час;
3. Иностранные языки, физика - 410 руб./час;
4. История - 400 руб.;
5. Математика - 380 руб./час;
6. Русский язык - 350 руб./час;
7. Информатика - 310 руб./час;
8. Биология - 300 руб./час.
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