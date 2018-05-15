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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Названы цены на седан Lada Vesta Cross

Названы цены на седан Lada Vesta Cross

На АвтоВАЗе назвали цены на седан Lada Vesta Cross. Новинка поступит в продажу летом. Седан «Лада Веста Кросс» представлен в комплектации «Люкс» с двумя пакетами опций. Стоимость автомобиля со 106-сильным мотором на 1,6 литра и механической коробкой переключения передач – 

15 мая 2018, 02:39
Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Цены на бензин в России стремительно растут третью неделю подряд. Всего за несколько дней мая средняя стоимость литра АИ-95 добралась до отметки в 42 с половиной рубля. Эксперты оценивают эти показатели как опережающие инфляцию и предрекают, что растущие цены на 

14 мая 2018, 02:34
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже 
27 апреля 2018, 12:03
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался новый набор детей в епархиальные центры дополнительного образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской области. В столице региона их четыре: на улицах Буянова, Победы, Черемшанской и в поселке Зубчаниновка. Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

24 апреля 2018, 12:59
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

20,5 млн рублей потратят на видеокамеры для пунктов сдачи ЕГЭ в Самаре

В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео 

2 апреля 2018, 02:35
Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может 

14 марта 2018, 06:09
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

В Самарской губернии завершились основные дни приема экзаменов в рамках аттестации выпускников общеобразовательных школ по программе ЕГЭ. В 2017 году в 63-м регионе ЕГЭ сдавало 13 984 человека.

Максимальные 100 баллов по учебным предметам в 2017 году набрали 128 участников. Это 

5 июля 2017, 03:19
Владимир Пылев пообещал искоренить репетиторство в самарских школах

Владимир Пылев пообещал искоренить репетиторство в самарских школах

Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев пообещал, что будут приняты все меры, чтобы ликвидировать репетиторство в школах. По его словам, отдельные педагоги умышленно занижают качество образования, чтобы потом родители школьников обращались за дополнительными уроками. Подробности – в выпуске 

20 августа 2013, 12:21
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