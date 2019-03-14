Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. …