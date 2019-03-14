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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
12 марта 2019, 12:38
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители 

26 февраля 2019, 02:05
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага 
28 января 2019, 12:46
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным 

3 декабря 2018, 05:46
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