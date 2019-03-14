Бывший директор гимназии №1 Любовь Картамышева, которую в августе 2017 года задержали при получении нескольких сотен тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, а спустя год освободили прямо из зала суда, теперь работает заведующей самарским детским садом №186, что на улице Фадеева.
За судьбой этой женщины в последние полтора года следит все образовательное сообщество Самары. Картамышева сделала блестящую карьеру в первой гимназии, пройдя путь от педагога начальной школы до директора одного из самых престижных учебных заведений города. О том, что при поступлении в гимназию родители жертвовали крупные суммы денег, неофициально говорили давно. Негласно даже назывались суммы до 300 000 рублей. Но за руку никто никого не ловил.
После задержания Картамышевой ее адвокаты смогли доказать, что полученные ею деньги пошли не в ее личный карман, а на нужды учебного заведения, на них ремонтировалась крыша гимназического бассейна. Поэтому статья «Вымогательство и получение взятки» была переквалифицирована на более мягкую - «Превышение должностных полномочий».
В итоге Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но сразу освободили от его уплаты, так как она до этого некоторое время провела под стражей.
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