Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным данным, новое учебное учреждение рассчитано на полторы тысячи учащихся.
Очное обсуждение строительства школы и детсада назначено на 24 декабря 2018 года. Заключения по итогам слушаний будут опубликованы 27 декабря.
Строительством нового учебного учреждения займётся ООО «Главстройподряд», победившее в аукционе. Согласно тендеру, работы должны быть завершены уже в 2019 году.
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