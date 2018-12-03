12
01
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
Академию Наяновой лишили аккредитации

Академию Наяновой лишили аккредитации

Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.

Несмотря на перемены, факультет основного образования 

29 ноября 2018, 06:31
На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
27 ноября 2018, 09:09
В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В блогах: в Самаре

В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор

Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест 
30 октября 2018, 05:29
В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в 
29 октября 2018, 02:13
В Самаре пройдет самый добрый урок

В Самаре пройдет самый добрый урок

25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.

Участниками «Доброго урока» 

25 сентября 2018, 08:44
В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В первой половине октября в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре откроется новый детский сад. Он рассчитан на 350 мест, уже сформировано 7 групп по 25 человек.

- В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте 
13 сентября 2018, 05:08
330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5 
4 сентября 2018, 09:00
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Теперь больше малышей из микрорайона Крутые Ключи смогут ходить в детский сад - 30 августа здесь откроется новое дошкольное учреждение. Детский сад №2 будет располагаться на улице Мира, 2. Объявлен набор воспитанников, и очередь в детские сады в микрорайоне сократится. 
24 августа 2018, 08:37
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх