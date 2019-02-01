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Материалы по теме:

В России проведут аттестацию директоров школ

В России проведут аттестацию директоров школ

В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти 

29 января 2019, 02:51
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Стало известно, что Самарская государственная сельскохозяйственная академия стала университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил выпускник СГСХА, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.
 
«Самарская государственная академия получит статус Аграрного университета! Горд за свою Alma Mater!», 
10 января 2019, 11:25
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
 
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных  инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась 

21 ноября 2017, 11:20
В блогах: в Самаре появились бесплатные курсы по английскому 60+

В блогах: в Самаре появились бесплатные курсы по английскому 60+

Татьяна Акимова через "Фейсбук" рассказала, что в Самаре реализуется уникальный проект по обучению английскому языку старшего поколения. Проект полностью бесплатный для его участников, учеников «серебряного возраста», и оплачивается из фонда Международной языковой школы Инессы Бугуан. Но чтобы попасть на 
16 сентября 2015, 05:53
В Самаре наградили победителей областной олимпиады по английскому языку

В Самаре наградили победителей областной олимпиады по английскому языку

Дипломы школьникам вручили в среду, 22 мая. Всего в областной олимпиаде по английскому языку участвовало более 400 учащихся со всего региона. Ответы принимал носитель английского языка - австралиец. С заданиями в формате международного и одновременно российского образовательных стандартов областные школьники, 

21 мая 2014, 06:04
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