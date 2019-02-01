Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно повысить уровень преподавания информатики, физики, химии, биологии и экономики. Среди основных проблем школьного образования родители выделили его слабую практикоориентированность: две трети респондентов полагают, что педагоги недостаточно хорошо учат детей принимать решения и планировать свои действия, уделяют мало внимания умению предлагать разные варианты решения задач и выбирать наилучший. При этом, по мнению родителей, лучше всего они знакомят учеников с окружающим миром, музыкой и искусством, преподают литературу и русский язык.
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