В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти от повышения квалификации «ради документа по аттестации; это должны быть иные подходы, более современные». Как уже сообщала ТЕРРА, ранее половина учителей математики провалили пробную аттестацию преподавателей, которую провел Рособрнадзор. Низкие результаты показали также учителя русского языка, экономики и нового предмета «Россия в мире». Четверть педагогов получили «двойки» по истории, успешнее всего тест сдали преподаватели по праву и обществознанию.
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