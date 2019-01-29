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Материалы по теме:

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

В 11 самарских школ, попавших в зону отключения, поступило тепло

Во все 11 школ, попавших в зону отключения тепла в результате порыва тепломагистрали на улице Ташкентской, поступило тепло. Однако прогрев системы требует определенного времени и 25 января процесс обучения будет организован в этих образовательных заведениях по-разному. Школы №43 и №32 
25 января 2019, 07:58
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.

"Уходите 
4 октября 2018, 09:04
Вскоре в МВД введут новую систему аттестации

Вскоре в МВД введут новую систему аттестации

Глава ведомства Владимир Колокольцев подписал приказ, вводящий балльную оценку сотрудников по школьному принципу - от 1 до 5. Возможность карьерного роста появится только у тех, кто служит и обучается на пять. Двоечники и троечники могут оказаться под угрозой увольнения. Полицейских 
12 мая 2015, 02:02
Не аттестован 21 руководитель управляющих компаний региона

Не аттестован 21 руководитель управляющих компаний региона

В Самарской области завершается первый этап лицензирования управляющих компаний в сфере ЖКХ. По состоянию на 24 марта заявки на лицензирование подали 100 управляющих компаний региона. Срок рассмотрения документов – 30 дней. После 1 мая оказывать услуги населению по обслуживанию многоквартирных 
24 марта 2015, 04:40
Руководители управляющих компаний не явились на аттестацию

Руководители управляющих компаний не явились на аттестацию

Трое руководителей управляющих компаний региона не явились на аттестацию в первый день процедуры лицензирования предприятий жилищно-коммунальной сферы. Один испытания не выдержал, 57 с экзаменом справились.

Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поздравляя коммунальщиков с профессиональным праздником, который 
10 марта 2015, 05:46
Центробанк России намерен провести аттестацию ломбардов

Центробанк России намерен провести аттестацию ломбардов

Работать в России смогут только ломбарды, которые Центробанк сочтет правильным включить в свой новый реестр. За нарушение отраслевых нормативных актов, предоставление недостоверной отчетности, несоответствие органов управления компании законам Российской Федерации ЦБ оставит за собой право на ликвидацию организации. По данным 
2 марта 2015, 04:27
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