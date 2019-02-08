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Материалы по теме:

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, 
8 февраля 2019, 12:20
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной 

3 февраля 2019, 04:50
В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В Самаре эвакуировали 530 человек из «Меги»

В понедельник вечером из молла «Мега» в областной столице пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников. Пожарная сигнализация сработала в здании в 18:15. На место событий по повышенному рангу сложности сразу же выехали пожарные, из помещений ТЦ вывели 530 человек. После того, 
21 января 2019, 09:33
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
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