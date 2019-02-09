Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани самарского региона проверяли работу пожарной сигнализации. Плановые учения никак не повлияли на график отправки и приема самолетов.
В настоящее время аэропорт Курумоч работает в штатном режиме.
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