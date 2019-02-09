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Материалы по теме:

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
«Успеть бы к Новому году!»: В Самаре на 9 часов отложили рейс до Краснодара

«Успеть бы к Новому году!»: В Самаре на 9 часов отложили рейс до Краснодара

Сегодня, 31 декабря, в самарском международном аэропорту Курумоч на несколько часов задержали вылет самолета Иж-201 компании «Ижавиа». Из-за этого 56 человек не могли вылететь из Самары в Краснодар, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
 
«Причина задержки — позднее прибытие судна. По 
31 декабря 2018, 03:58
В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В пятницу, 30 ноября, в  самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора 
30 ноября 2018, 12:41
Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.

Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры 

14 ноября 2018, 04:04
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